Специалисты из испанских университетов Оберта де Каталония и Помпеу Фабра обследовали ряд испытуемых, среди которых были здоровые люди, пациенты с потерей памяти и болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что люди, которые владели двумя языками и использовали в повседневной жизни оба, позже сталкивались с нарушениями мыслительной деятельности, чем те, кто знал второй язык, но пользовался им редко.

Анализ показал, что в странах, где в ходу два и более языков, случаев деменции вдвое меньше по сравнению с одноязычными странами. Ученые считают, что у мозга полиглотов больше защитных механизмов, способных отодвинуть наступление деменции, которая является предвестником болезни Альцгеймера, сообщает «Medical Xpress».