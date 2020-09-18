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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы отказывается от использования служебного автомобиля

Президент Молдовы отказывается от использования служебного автомобиля
18 сентября
13:31 2020
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Об этом Игорь Додон заявил в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства объяснил, что во время избирательной кампании у него не будет официальных встреч, не будут проводиться трехсторонние встречи с премьером и спикером, которые традиционно проходят каждый понедельник. В то же время глава государства не будет вручать дипломы и государственные награды, хотя по законодательству у него есть на это право. Игорь Додон объяснил, что таким образом он намерен устранить любое подозрение в использовании административного ресурса в ходе кампании.

«Я сказал, что не буду использовать служебный автомобиль. Фотографы, операторы, все уйдут в отпуск», – заявил глава государства. Игорь Додон объяснил, что временно покинуть должность очень сложно из-за процедурных моментов, так как у главы государства есть много обязанностей, включая и промульгацию законов.

«Если уйти с должности, это означает блокирование всего законодательного процесса в стране. За 29 лет независимости никогда такого не было, ни один президент не сворачивал свои полномочия в период избирательной кампании», – сказал Додон.

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