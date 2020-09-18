Астрологи рассказали, кого осыплет золотой листопад с 21 по 30 сентября

СТРЕЛЕЦ

Необыкновенно удачным будет финал сентября для представителей этого огненного знака. Стрельцы много работали, и сейчас пришло время собирать урожай. Всё, чем занимались Стрельцы, начнет приносить прибыль. А моральное удовлетворение станет лучшим стимулом не останавливаться на достигнутом. Финансовый поток ворвется в жизнь представителей этого знака и поднимет их на совершенно новый уровень жизни.

ВОДОЛЕЙ

Финансовая удача ждет под занавес сентября и представителей этого воздушного знака. Водолеи – это не только праздник и веселье, это ещё и живой ум, новаторство, тяга к экспериментам. Они разрывают любые шаблоны и способны возрождаться… из безденежья. Вселенная редко балует их финансовыми подарками, но теперь их время. Денежная волна подарит Водолеям такую желанную свободу, о которой они всегда мечтали.

РЫБЫ

Представители этого водного знака давно заслужили свой кусок денежного пирога. Гибкие Рыбы умеют прекрасно лавировать между препятствиями, ожидая пока река жизни вынесет их туда, где лучше и чище. Они умеют чувствовать ситуацию и ловить момент, их интуиция не дает сбоев. На финише в заплыве сентября Вселенная пошлет Рыбам неожиданный денежный приз для исполнения их сокровенных желаний.