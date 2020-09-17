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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в северной столице Молдовы допотопные дороги?

Почему в северной столице Молдовы допотопные дороги?
17 сентября
15:06 2020
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Из-за отсутствия асфальта на бельцких дорогах можно разглядеть булыжную мостовую, которую уложили ещё в 19 веке

Некоторые бельцкие дороги – настоящая находка для археологов (cм. ВИДЕО: https://www.facebook.com/watch/?v=375732190263208 ). Причина тому – отсутствие ремонта на протяжении десятилетий. Так на улице Мирона Костина, бывшая Барбуца, можно разглядеть булыжную мостовую, которую тут уложили ещё в середине позапрошлого века, передает НТВ Молдова. Многочисленные обращения горожан к местной администрации остаются без внимания, а водители предпочитают объезжать стороной дороги северной столицы.

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