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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон посетил больницу Леовского района

Игорь Додон посетил больницу Леовского района
17 сентября
15:06 2020
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Президент Игорь Додон находится с визитом в Леовском районе, где встретился с руководством и обсудил вопросы развития региона. Местные власти попросили президента о содействии в улучшении дорожной и социальной инфраструктуры, в первую очередь водоснабжения.

Также глава государства посетил районную больницу, чтобы ознакомиться с условиями деятельности учреждения. Кроме того, Игорь Додон вручил почетные грамоты Президента группе медицинских работников в знак высокой оценки их особых заслуг в области охраны здоровья населения и в борьбе с распространением вируса.

Районная больница Леова рассчитана на 131 койку. Здесь работают 184 сотрудника. В течение 2020 года в учреждении прошли лечение 60 больных коронавирусом.

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