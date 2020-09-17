В Китае нашли самое древнее описание тела человека
Анатомический атлас был составлен около 2200 лет назад
Эти рукописи были обнаружены почти полвека назад, но прочитать их удалось лишь сейчас. Текст написан на куске шелка, находку сделали в гробнице одной из знатных аристократок в Китае.
Все это время ученые из Бангорского университета в Великобритании посвятили переводу рукописи с древних китайских диалектов на современный язык. Сложность состояла еще и в том, что традиционная китайская медицина смотрит на тело человека совсем не так, как западная. То есть в основе анатомического руководства лежит концепция противоположностей «инь» и «янь».
Пока не была прочитана рукопись из древнекитайской гробницы, считалось, что современная анатомия уходит корнями в античную Грецию. Теперь выяснилось, что китайские врачи изучили тело человека гораздо раньше, сообщает «Daily Mail».
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