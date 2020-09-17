Анатомический атлас был составлен около 2200 лет назад

Эти рукописи были обнаружены почти полвека назад, но прочитать их удалось лишь сейчас. Текст написан на куске шелка, находку сделали в гробнице одной из знатных аристократок в Китае.

Все это время ученые из Бангорского университета в Великобритании посвятили переводу рукописи с древних китайских диалектов на современный язык. Сложность состояла еще и в том, что традиционная китайская медицина смотрит на тело человека совсем не так, как западная. То есть в основе анатомического руководства лежит концепция противоположностей «инь» и «янь».

Пока не была прочитана рукопись из древнекитайской гробницы, считалось, что современная анатомия уходит корнями в античную Грецию. Теперь выяснилось, что китайские врачи изучили тело человека гораздо раньше, сообщает «Daily Mail».

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