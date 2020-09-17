Их планировка совпадала с планировкой жилищ

Исследователи Института археологии Университета Хайленда и островов обнаружили, что захоронения, датированные Каменным веком, были спланированы как жилые дома. Но с одной особенностью: боковые камеры, где и покоились умершие, были сооружены как бы в зеркальном изображении. Таким образом строители гробниц словно хотели дать понять, что эти помещения уже находятся в загробном мире, а главные стены призваны отделять земную жизнь от следующей.

«Дома для мертвых» находили по всей Европе, но «зеркальных» до сих пор не обнаруживали. Гробница в Мейсхау ориентирована на заход солнца в дни зимнего солнцестояния, так, чтобы луч светила падал на заднюю стену главного зала, пишет «Новое время».

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