Четверг, 17 сентября 2020, 17:27

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Британские ученые обнаружили необычные гробницы Каменного века

Британские ученые обнаружили необычные гробницы Каменного века
17 сентября
14:01 2020
Версия для печати

Их планировка совпадала с планировкой жилищ

Исследователи Института археологии Университета Хайленда и островов обнаружили, что захоронения, датированные Каменным веком, были спланированы как жилые дома. Но с одной особенностью: боковые камеры, где и покоились умершие, были сооружены как бы в зеркальном изображении. Таким образом строители гробниц словно хотели дать понять, что эти помещения уже находятся в загробном мире, а главные стены призваны отделять земную жизнь от следующей.

«Дома для мертвых» находили по всей Европе, но «зеркальных» до сих пор не обнаруживали. Гробница в Мейсхау ориентирована на заход солнца в дни зимнего солнцестояния, так, чтобы луч светила падал на заднюю стену главного зала, пишет «Новое время».

Читайте также: Представители каких знаков зодиака обладают даром целительства

Пять знаков зодиака обретут счастье в любви до конца года

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,64+0,42%
EUR19,65+0,46%
GBP21,43–0,20%
UAH0,59+0,15%
RON4,04+0,38%
RUB0,22–0,10%

Курсы валют в MDL на 17.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд