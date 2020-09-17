Совладелец ресторана, кулинарный аналитик Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию Style, насколько разрушительным для украинской кухни стал период, когда республика входила в состав СССР.

По словам ресторатора около девяноста процентов блюд, подаваемых ныне в Незалежной, являются советскими, по-настоящему аутентичны лишь борщ и вареники. «Но сейчас получается так, что пища, которую мы едим – это пища о прошлом. Поэтому единственный путь – это “отрезать” прошлое. Если бы СССР дал нам много добра, мы, очевидно, ценили бы эту пищу, ее можно было бы предлагать другим народам как нашу, украинскую. Но мы говорим о стране, которая убивала людей, отобрала язык, искалечила миллиарды человеческих жизней, в которой действовал тоталитарный режим – как можно ее любить? А если нельзя любить страну, нельзя любить и ее части, например, кухню. Нет. Надо все это забыть», – рассуждает кулинар. Клопотенко предлагает ввести в меню украинцев старинные блюда. Шпундры – жаркое со свеклой. Верещака – свиные ребра, тушеные в квасе. Гамула – печенье из запеченных яблок. Тетеря – блюдо из гречневой муки с добавлением жира.

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