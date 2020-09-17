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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с 1 октября газ может подешеветь на 7,6%

17 сентября
13:01 2020
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АО „Moldovagaz” направило Национальному агентству по регулированию в энергетике запрос на пересмотр регламентируемых тарифов и цен на природный газ, начиная с 1 октября 2020 года. Согласно расчетам, проведенным на основе действующей методологии, средний тариф на природный газ составит 4083 леев/м3, или на 7,6% ниже существующего тарифа для конечных потребителей.

Напомним, что президент страны Игорь Додон заявил вчера в эфире Prime TV, что в ближайшее время стоимость на электроэнергию также будет снижена.

«Это важный момент, потому что на носу зиму. Надеюсь, что после этого появится возможность снизить тарифы и на тепловую энергию для Кишинева», – заявил президент.

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