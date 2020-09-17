Союз ветеранов войны в Афганистане искренне возмущен недавними действиями депутатов парламента от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» и решительно их осуждает. Об этом говорится в пресс-релизе Союза.

«14 сентября законодатели от этого политформирования заблокировали при обсуждении в парламенте законопроект о бесплатном медицинском страховании для неработающих ветеранов. Суть этого законопроекта состоит в том, что правительство предложило государству оплатить медицинский полис для неработающих ветеранов и увеличить социальные пособия женам и потомкам ветеранов. Теперь из-за грязного политиканства представителей правой оппозиции та категория граждан, которая сегодня нуждается в самом пристальном внимании и поддержке со стороны государства, осталась без этой помощи. И неизвестно, когда неуважаемые «народные избранники», о которых идет речь, – сменят гнев на милость», – отмечается в послании.

СВВА просит власти Молдовы вмешаться в эту ситуацию и призвать «своих зарвавшихся коллег к порядку».

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