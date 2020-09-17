Российский кредит в размере 200 млн евро может поступить в Молдову до конца текущего года

Президент Игорь Додон сообщил в ходе спецвыпуска на телеканале PRIME о том, что соглашение о финансировании может быть подписано правительствами обеих стран в ближайшие две-три недели. Глава государства заявил, что министр финансов Серджиу Пушкуцэ 16 сентября обсудил с представителями российского минфина параметры данного соглашения.

«Скорее всего, на будущей неделе пройдет финальный раунд переговоров по соглашению. Думаю, что реально документ будет подписан в конце сентября – начале октября. Это означает, что партнеры из Российской Федерации, вопреки сложной повсюду ситуации, держат слово», – сказал Игорь Додон.

Глава государства убежден, что в молдавском парламенте будет достаточно голосов для ратификации соглашения с тем, чтобы деньги поступили в Молдову до конца года.

Напомним, что российский кредит в 200 млн евро был заблокирован в Конституционном суде, где его опротестовали депутаты от ПДС, Платформы DA, партии “Шор” и группы Канду.

Возобновление переговоров по кредиту началось после того, как Игорь Додон достиг договоренностей с российскими властями.