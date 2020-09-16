Барбадос объявил о намерении стать полноправной республикой и лишить полномочий королевы Елизаветы, в качестве главы государства, сообщает ВВС.

Правительство вест-индийского острова Барбадос заявило, что настало время окончательно распрощаться с колониальным прошлым и показать на что они способны самостоятельно. Барбадос планирует завершить процедуру изменения политического строя к 55-ой годовщине со дня объявления независимости от Великобритании, в ноябре 2021 года. Премьер-министр острова Миа Моттли заявила, что граждане хотят видеть во главе государства соотечественника.

Несмотря на полученную от Великобритании в 1966 году независимость, королева Елизавета все еще остается монархом Барбадоса. Ее власть на острове представлена генерал-губернатором Сандрой Мэйсон.

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