ООН обвинил президента Венесуэлы Мадуро в преступлении против человечности
По заявлению специальных следователей ООН, правительство Венесуэлы совершило ряд вопиющих преступлений, включая преступление против человечности, сообщает ВВС.
Совет по правам человека ООН опубликовал результаты расследования ряда нераскрытых убийств, жестокости и насильственных исчезновений, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и напрямую обвинил главу государства и его ближайшее окружение. Представитель Венесуэлы в ООН назвал миссию Совета по правам человека «вражеской инициативой» и частью американской кампании по разваливанию экономики Венесуэлы, с целью сместить Мадуро. Представителям ООН был запрещен въезд на территорию Венесуэлы.
Напомним, что в сентябре 2019 года, ООН открыли расследование по вопросу причастности высших чинов Венесуэлы к казням и насильственному исчезновению 6 000 лиц. В ответ на обвинение, президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке начать экономическую войну и организации правительственного переворота.
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