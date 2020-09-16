По заявлению специальных следователей ООН, правительство Венесуэлы совершило ряд вопиющих преступлений, включая преступление против человечности, сообщает ВВС.

Совет по правам человека ООН опубликовал результаты расследования ряда нераскрытых убийств, жестокости и насильственных исчезновений, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и напрямую обвинил главу государства и его ближайшее окружение. Представитель Венесуэлы в ООН назвал миссию Совета по правам человека «вражеской инициативой» и частью американской кампании по разваливанию экономики Венесуэлы, с целью сместить Мадуро. Представителям ООН был запрещен въезд на территорию Венесуэлы.

Напомним, что в сентябре 2019 года, ООН открыли расследование по вопросу причастности высших чинов Венесуэлы к казням и насильственному исчезновению 6 000 лиц. В ответ на обвинение, президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке начать экономическую войну и организации правительственного переворота.

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