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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коронавирус может стать сезонной инфекцией

16 сентября
12:21 2020
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Но это произойдет не везде

Мы уже давно привыкли к тому, что существует «гриппозный» сезон – период года, когда обостряются респираторные заболевания. Это характерно для стран с умеренным климатом. При этом специалистам известно, что в тропических странах такого не происходит – там респираторные вирусы активны круглый год.

Международная группа ученых предположила, что со временем сезонный характер может приобрести и коронавирус. Однако такая вероятность существует только для стран с умеренным климатом и лишь после того, как выработается коллективный иммунитет – будут вакцинированы или переболеют 60-70% населения.

Пока же на коронавирус не влияют факторы, обусловливающие сезонность других респираторных инфекций: скученность в закрытых помещениях, где люди проводят больше времени из-за ухудшения погоды в осенне-зимний период, например, и другие. Так что придется свыкнуться с мыслью, что коронавирус не перестанет распространяться в любое время года, пишет «Medical Xpress».

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