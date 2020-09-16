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Газета "Кишиневские новости"

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Российкий ответ на полеты американцев над Черным морем

16 сентября
12:16 2020
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В то время, когда Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, над Черным морем появились американские стратегические бомбардировщики Б-52, сообщает «Военное обозрение». Самолеты, вылетевшие с авиабазы, расположенной в Великобритании, на одном из этапов учений пролетели в нескольких сотнях километров от резиденции президента «Бочаров ручей». С такого расстояния объект можно запросто поразить крылатой ракетой. В Военно-космических силах такие действия посчитали провокацией, а потому в ответ направили два ракетоносца Ту-160 к берегам Великобритании. Они подлетели к островному государству со стороны Северной Атлантики, продемонстрировав, что в состоянии достать своими ракетами до Лондона, впрочем, как и до других городов и объектов страны.  

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