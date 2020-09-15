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Газета "Кишиневские новости"

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Ренато Усатый не скупится на рекламу

15 сентября
19:41 2020
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Еженедельно он тратит как минимум 1500 евро на рекламу своей страницы в социальной сети «Facebook»

Эти данные сообщила администрация «Facebook».

Анализируя информацию, можно констатировать, что за обычный пост Усатый платит в среднем 100 евро или почти 2000 леев. Это делается для того, чтобы больше сограждан увидели сообщения политика. В общей сложности, с 4 августа и по 13 сентября Усатый заплатил социальной сети 5263 евро или почти 100 тыс. леев за продвижение постов.

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