Еженедельно он тратит как минимум 1500 евро на рекламу своей страницы в социальной сети «Facebook»

Эти данные сообщила администрация «Facebook».

Анализируя информацию, можно констатировать, что за обычный пост Усатый платит в среднем 100 евро или почти 2000 леев. Это делается для того, чтобы больше сограждан увидели сообщения политика. В общей сложности, с 4 августа и по 13 сентября Усатый заплатил социальной сети 5263 евро или почти 100 тыс. леев за продвижение постов.

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