В течение прошедшего дня, 15 сентября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 67-летний мужчина из Фалештского района, 81-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина из Кишинева, 82-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Яловенского района, 95-летняя женщина из Кишинева, 77-летний мужчина из Флорештского района, 60-летняя женщина из Ниспоренского района, 67-летняя женщина из Унгенского района, 76-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Приднестровья, 69-летняя женщина из Кишинева, 75-летний мужчина из Гагаузии, 70-летняя женщина из Бендер. На вечер 15 сентября 32293 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1144 человека умерли от инфекции.

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