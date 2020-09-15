В немецком городе Целле ювелир застрелил двоих человек, предположительно грабителей, сообщает ABC News.

По заявлению полиции, ювелир из северного немецкого города Целле застрелил двоих мужчин, заподозрив их в попытке ограбить его магазин. Один из грабителей умер на месте, тогда как второй скончался по пути в больницу. Полиция города обратилась к общественности с просьбой связаться с органами, в случае если кто-то стал свидетелем происшествия.

Владельцами ювелирного магазина оказалась 70-летняя пара. На момент, так называемого ограбления, в магазине находились только они.

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