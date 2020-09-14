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Газета "Кишиневские новости"

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Оксфорд будет лечить от Covid-19 антителами

Оксфорд будет лечить от Covid-19 антителами
14 сентября
21:56 2020
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В больницах Великобритании на зараженных Covid-19 пациентах испытают новую методику лечения антителами, передает ВВС.

Новое лекарство разработано из запатентованных моноклональных антител – антител, вырабатываемых иммунными клетками, и будут введено первым 2000 пациентов. По заявлению Оксфордского университета, занимающегося разработкой лекарства, предложенный вариант является первым, разработанным специально для борьбы с одним конкретным вирусом. Экспериментальное лекарство должно остановить деление клеток вируса и затормозить вред, приносимый вирусом организму носителя. По результатам исследований ученые смогут достоверно сказать, насколько такая методика лечения эффективна в борьбе с коронавирусом. Первый пациент получит лекарство в ближайшие недели.

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