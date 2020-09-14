Сезон ураганов и штормов в США проходит в 2020 году особенно бурно. В среднем за сезон Штаты привыкли переживать не более 11 сильных штормов, в то время как к сегодняшнему дню Метеорологической службой США было уже зарегистрированы 18 именных ураганов.

Прямо сейчас жителям Бермудских островов угрожает ураган «Паулет», грозящий принести шквалистый ветер и месячную норму осадков, а в Мексиканском заливе набирает силу шторм «Салли». Скорость ветра в эпицентре «Паулет» достигает 120 км/ч, предположительно она будет только расти по мере приближения урагана к Бермудским островам. Скорость ветра в «Салли» пока отстает и достигла только 85 км/ч, но штаты Луизиана и Миссисипи уже выпустили штормовое предупреждение. По предварительным оценкам синоптиков, тропический шторм «Салли» достигнет категории урагана к вечеру понедельника, 14 сентября, и на следующий день выйдет на побережье.

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