Из 13-ти кандидатов в президенты Игорь Додон единственный, кто последовательно выступает за сохранение молдавской государственности и традиционных христианских и семейных ценностей, нейтралитет, суверенитет и целостность Молдовы, ответственную и взвешенную внешнюю политику. Несмотря на мощное противодействие правых политических партий в союзе с олигархическим монстром Владом Плахотнюком, Игорю Додону удалось запустить процесс восстановления и развития молдавской экономики, наладить управление страной в условиях кризиса. Впервые за последние десять лет все ветви молдавской власти, благодаря позиции действующего президента, работают сообща, целенаправленно и решительно.

Я активно участвовал в первой президентской избирательной кампании Игоря Додона в 2016 году, и нисколько не жалею, что поддержал его тогда. Президент Додон за прошедшие 4 года показал, что у него есть характер, воля, мужество в реализации добрых дел на благо молдавского народа. Открытость и доступность президента для простых людей поражает. Достаточно только написать ему в социальных сетях или на его номер телефона, и он обязательно в той или иной форме отреагирует на обращение. За 4 года Додон побывал в более чем 600 населённых пунктах. И не просто побывал, а решил какие-то конкретные проблемы этих сёл и городов, помог более 15 тысячам людей решить их проблемы. Экономика и социальные вопросы всегда были в поле зрения президента.

Как член Совета гражданского общества при президенте я видел его в разных сложных и кризисных ситуациях за эти годы. Ему характерны спокойствие, выдержка, умение найти правильное решение, и в тоже время бескомпромиссность и решительность в решении принципиальных вопросов. Как говорят у нас в Союзе офицеров «я пошёл бы с ним в разведку». Поэтому я и иду с президентом дальше, поддерживаю его кандидатуру на второй срок. Другой, более достойной кандидатуры среди выдвинутых кандидатов я не вижу.

Игорю Николаевичу Додону пришлось не сладко в годы своего президентства. Он пережил и сорвавшееся покушение на его жизнь, и незаконные отстранения от власти, и угрозы физической расправы в свой адрес и в адрес членов своей семьи. Но он не отступил, не спрятался в кондрицкой резиденции, а продолжал бороться. В непростых условиях политического противостояния с олигархическим режимом Влада Плахотнюка в июне 2019 года показал себя как зрелый, дальновидный и решительный политик.

Считаю, что Игорь Додон должен получить возможность завершить все начатые им процессы по модернизации страны, по выполнению своей избирательной программы. Поэтому подписываюсь за выдвижение Игоря Николаевича на второй президентский срок, и призываю своих знакомых, друзей и коллег поддержать его кандидатуру на выборах.

Борис Шаповалов, член Совета гражданского общества при президенте Республика Молдова, Исполкома Союза офицеров и Национального Координационного комитета «Победа», доктор философии, кавалер ордена «Трудовая слава».

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