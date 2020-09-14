Юрий Лоза, певец и композитор, провел некоторое время в Крыму, своими впечатлениями от отдыха он поделился в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

По его словам центральные власти соседней страны занимались варварским грабежом полуострова, банальным выдаиванием денег. «Вокруг той же Керчи полно диких пляжей, бывших когда-то окультуренными здравницами, где стояли пансионаты. Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки», – пишет Лоза. Его поразили дороги, которые были построены еще во времена Советского Союза, сегодня они выглядят так, будто по ним отбомбились «мессеры», делится впечатлениями Лоза. По его мнению, Россия должна была сразу после развала СССР присоединить к себе полуостров.

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