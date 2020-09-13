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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 42978 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 42978 зараженных
13 сентября
21:26 2020
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К вечеру 13 сентября в Молдове зарегистрированы 264 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1098, из них первичных – 993, а повторных 105.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 42978 человек.

Из 264 новых случаев на сегодняшний день 23 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 11, вспомогательный персонал -4.

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