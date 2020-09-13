Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 42978 зараженных
13 сентября
21:26 2020
К вечеру 13 сентября в Молдове зарегистрированы 264 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1098, из них первичных – 993, а повторных 105.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 42978 человек.
Из 264 новых случаев на сегодняшний день 23 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 11, вспомогательный персонал -4.
Читайте также: С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой
Павел Глоба обещает большие успехи представителям 4 знаков зодиака