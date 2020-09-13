Суточное число новых заболевших коронавирусом в Индии стремительно подбирается к 100 000. За воскресенье, 13-е сентября, Индия зафиксировала 94 372 новых случая заражения Covid-19, передает Reuters.

Таким образом общее число зараженных в стране превысило 4,7 млн человек. Министерство здравоохранения Индии сообщило о 78 586 смертях с момента начала пандемии. Возвращение крупных предприятий к привычному графику работы вызвало стихийные вспышки заражений по всей стране. Правительство призывает граждан соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски, однако не обязывает их. Такими темпами Индия легко пересечет границу в 5 млн зараженных и обгонит США по числу зафиксированных случаев Covid-19.

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