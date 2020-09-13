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Газета "Кишиневские новости"

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С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой

С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой
13 сентября
18:06 2020
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Ах, как же хочется, чтобы жизнь после свадьбы была легкой и счастливой! Чтобы любовь была вечной, и накал страстей не снижался! Чтобы отношения оставались добрыми и нежными, и чтоб быт не заел! Чтобы родные не лезли с советами, и чтоб дом был полная чаша! Но о такой идиллии можно только мечтать!

Хотя есть три знака зодиака, с которыми начинать семейную жизнь, как минимум, легче, чем с другими. И этому есть простое объяснение – черты характера, заложенные при рождении представителям того или иного зодиакального созвездия. Кто же эти счастливчики, с которыми семейная жизнь с первых дней в радость?

ТЕЛЕЦ

С представителем этого зодиакального созвездия очень легко ужиться. Тельцы спокойны и уравновешенны, очень терпимы к недостаткам своей второй половины. Независимо от пола любят готовить, потому часто в их семьях бывают романтические ужины. Если Тельцу комфортно, он принимает своего партнера таким, каков он есть. Тельцы привязываются крепко и с удовольствием разделят ваши интересы. Любвеобильные представители этого знака дарят много нежности и любви, но, будучи собственниками, никогда не простят даже намека на флирт с другим мужчиной.

ВЕСЫ

Если вам посчастливилось вступить в брак с представителем этого зодиакального созвездия, то нежность, теплота, внимание и понимание вам обеспечены. Находясь в компании, Весы умеют произвести нужное впечатление и оставить о себе яркие воспоминания надолго. Кроме того, они с удовольствием возьмут на себя все финансовые вопросы семьи – где и когда оплачиваются вода, свет и газ, вам знать совершенно не обязательно. Скрупулезные Весы все держат под контролем. Правда, если они не настроены с вами разговаривать, не напрягайтесь, дайте им немного времени.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь с представителями этого зодиакального созвездия – всегда праздник! Они добродушны, веселы и не зацикливаются на проблемах. Выяснение отношений, разборки – это не их путь. Любая агрессия, эмоциональное напряжение создают дискомфорт и выбивают из колеи позитивных Стрельцов. Они всегда настроены на примирение, не держат за пазухой камень, стараются побыстрее забыть обиды – позитив и гармония их воздух. Для них важно, чтобы было все необходимое в холодильнике и чтобы не отключили Интернет. А чтобы жизнь была полной сказкой – не ограничивайте свободу Стрельца после свадьбы!

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