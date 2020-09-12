Ее воздушный шар до смерти напугал трех редких попугаев

Владелец редких птиц, общая стоимость которых превышает сорок тысяч евро, подал в суд на компанию, которой принадлежит воздушный шар. Когда он пролетал над клеткой с птицами, пилот неожиданно включил горелку. Ее звуки так напугали пернатых, что они получили сильный стресс, от которого и умерли.

Мужчина, управлявший шаром, заявил, что это была вынужденная мера, чтобы предотвратить опасное снижение шара. Но суд не принял этот аргумент во внимание, потому что на воздушных картах указаны места, где находятся птицы в клетках. Маршрут полета следовало составлять в обход таких мест.

В результате суд обязал компанию выплатить владельцу погибших птиц в качестве компенсации шестьдесят восемь тысяч евро, сообщает «Dutchnews».

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