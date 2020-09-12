Суббота, 12 сентября 2020, 19:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 сентября 42714 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 сентября 42714 зараженных
12 сентября
18:26 2020
Версия для печати

К вечеру 12 сентября в Молдове зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2626, из них первичных – 2372, а повторных 254.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 42714 человек.

Из 531 нового случая на сегодняшний день 37 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 12, медсестры – 21, вспомогательный персонал – 4.

Читайте также: Как знаки зодиака обращаются с деньгами

Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,570,00%
EUR19,63+0,02%
GBP21,200,00%
UAH0,590,00%
RON4,040,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 12.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд