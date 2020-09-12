К вечеру 12 сентября в Молдове зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2626, из них первичных – 2372, а повторных 254.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 42714 человек.

Из 531 нового случая на сегодняшний день 37 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 12, медсестры – 21, вспомогательный персонал – 4.

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