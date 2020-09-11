Зачем Майя Санду и Дорин Киртоакэ рвутся возглавить государство, которое не признают?

Президентские выборы дают большой шанс для расчистки конюшен унионизма и пещерного русофобства, укреплению нашей государственности.

Выборные кампании давно подтвердили правоту присказки: кто любит колбасу и политику, не должен знать, как они делаются. Как всегда, среди кандидатов в президенты появились одиозные фигуры, выборные шуты и «честные европейцы», наподобие либералов Майи Санду, крайне озабоченные судьбой Молдовы. Зачем они рвутся возглавить государство, которое не признают? Смешно смотреть на «главного униониста» Киртоакэ, ведь его главная задача – уничтожить нашу независимость.

В свое время Уинстон Черчилль сравнивал борьбу либералов за лидерство с подковерной схваткой бульдогов. Нынче до бульдога дотягивает только один конкурент, которому очень хочется забрать все голоса избирателей. Но уже набило оскомину лицемерие Майи Григорьевны, для которой европеизм, антистатализм и русофобия давно стали бизнесом. А за ее спиной просматриваются нити, за которые дергают кукловоды, и за шелестом слов чувствуется шелест купюр.

На фоне событий в Белоруссии несложно предсказать: нас ожидает неспокойное время. На кухне правых партий заваривается неудобоваримая каша, и послевкусие будет дурным, а последствия – далеко идущими. Идет накопление унионистского пара, на либеральном фланге готовится картельный сговор во втором туре президентских выборов. Это – атака на нашу государственность.

Отвратительны те, кто готов продать родину, кто втягивает ее в болото гражданской войны. У лидеров партийного офшора, созданного на деньги европейских налогоплательщиков, а также «благодетелей» Сороса и Шора одно на уме: развалить Молдову, покончить с ее нейтралитетом, воспрепятствовать усилиям по объединению двух берегов. Для них президентские выборы – последний и решительный бой, поэтому они и лезут вон из кожи.

Кто они, эти «патриоты земли молдавской»? В июле 2019 года Майя Санду, будучи премьером, дала интервью солидному изданию «EurAsia Daily». «Молдова может объединиться с Румынией», – заявила она. Аргументы были представлены откровенно лживые. Якобы значительная часть жителей Молдовы, по опросам до 25 процентов и больше, требует воссоединения с Румынией. Считая день освобождения Молдовы от фашистской оккупации 24 августа 1944 года траурной датой, Санду назвала Антонеску человеком сложной судьбы, а не пособником Гитлера. Комментарии излишни. Маска сброшена.

Избирательный блок унионистов приобрел преданного соратника. И очень кстати: у большинства правых на либерал-унионистском фронте «плохие анализы», что неизменно доказывают опросы общественного мнения. В этой ситуации приходится искать поддержки друг у друга. Но из десяти баночек плохой мочи, пардон, не сделать одну баночку хорошей. Французы выражаются элегантнее, они говорят, что даже самая красивая девушка не может дать больше, чем у нее есть. Вы читали «Кодекс президента»? Нет? Ну так прочтите этот креативчик, гибрид морального кодекса строителя коммунизма и Нагорной проповеди.

КПСС призывала быть честным, не воровать – о том же говорит и Санду, которая, будучи премьером, голосовала за сдачу в концессию аэропорта в 2013 году. Во время ее пребывания в правительстве из банков похитили миллиард долларов, были закрыты школы… Поняв, что ЛДПМ Филата провалилась, Санду создает свою партию «честных пацанов», которая в 2016 году финансировалась компанией Шора. А потом… Вы уже поняли, что Майя обманула Андрея, обещав поддержать его на президентских выборах? Обманывает она и бабушек с цветами из Флорешт, так как на деле стремится объединить Молдову с Румынией. А промежуточная цель – создать правый блок во втором туре президентских выборов, и это похоже на действия импотентов, которые не способны достичь своих целей индивидуально. Но даже десять импотентов не смогут сделать то, что может сделать в одиночку нормальный мужик.

vedomosti.md.

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