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Газета "Кишиневские новости"

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Россия разрешила для Молдовы грузоперевозки раньше установленного срока

10 сентября
19:21 2020
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Российская сторона выразила согласие с тем, чтобы молдавские перевозчики использовали раньше срока квоту авторизаций, предусмотренных для выдачи после 1 октября 2020 г. Об этом сообщили в министерстве экономике.

Таким образом, молдавские транспортники смогут использовать 4 тыс. авторизаций, запланированных на 4 кв. 2020 г.

Согласно молдо-российским договоренностям, в текущем году РМ имеет право использовать 16 тыс. авторизаций, 8 тыс. – в первом полугодии и по 4 тыс. на последние два квартала.

Но в конце мая квота в 8 тыс. была исчерпана, что могло привести к потере российского рынка транспортниками.

Уточним, что в рамках визита в Москву, который состоялся в августе, президент Молдовы Игорь Додон обсудил с зам. главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком проблему с разрешениями для молдавских транспортников. Тогда отмечалось, что профильные ведомства получили указание найти решение.

Квота для “дозволов” обсуждается ежегодно. В последний год ее размер увеличился с 15 тыс. до 16 тыс.

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