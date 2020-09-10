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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 29932 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 29932 излечившихся
10 сентября
19:06 2020
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На сегодняшний день в стране 29932 человека прошли лечение и 1106 умерли от инфекции COVID-19. На 10сентября в Молдове подтверждено 41704 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья  564 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента  подключены к аппаратам ИВЛ), 1288  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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