На сегодняшний день в стране 29932 человека прошли лечение и 1106 умерли от инфекции COVID-19. На 10сентября в Молдове подтверждено 41704 случая заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 564 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1288 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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