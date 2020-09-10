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Газета "Кишиневские новости"

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Директора приднестровских школ будут вести учет заболевших учеников

10 сентября
18:16 2020
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В Тираспольском университете прошло первое заседание Координационного совета по образованию, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Основная цель совета – организовать эффективную работу учебных заведений в условиях коронакризиса. Приднестровские педагоги основную часть предметов читают в школе как обычно, другую – преподают дистанционно. Это не совсем обычный формат для местных школ. Выступая в ходе заседания, глава исполнительной власти региона Александр Мартынов обрисовывал присутствующим ситуацию: «Все мы – родители, учителя, дети и сотрудники органов власти – столкнулись с этим впервые. Но тем не менее времени на раскачку у нас нет, потому что ситуация меняется каждый день и выявляются проблемы. И какого-то большого количества времени, чтобы эти проблемы осмыслить, тянуть с принятием иных решений, у нас нет». На совете решили: директора учебных заведений раз в два дня будут докладывать наверх информацию о заболевших, отправленных в карантин. Информация будет обрабатываться на заседаниях координационного совета, и приниматься соответствующие ситуации решения.

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