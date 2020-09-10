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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе готовит для Молдовы белорусский сценарий

10 сентября
18:16 2020
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Намеревающийся стать президентом председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе призвал политиков правого толка отказаться от взаимных нападок во время предвыборной кампании, сообщает Инфотаг.

По словам претендента на кресло главы государства некоторые его конкуренты уже сегодня распускают друг о друге ложь и клевету. «Борьба между единомышленниками на пользу только Додону. Вот почему всегда призывал и до сих пор призываю направить все наши усилия на то, чтобы определить и назначить достойных представителей в избирательные советы и избирательные участки, в том числе за рубежом, для предотвращения возможных фальсификаций на выборах», – заявил Нэстасе. Он не исключил того, что в случае, если его не устроят результаты выборов, он призовет своих сторонников оспорить их на улице, организовав нечто подобное происходящему в Белоруссии.  

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