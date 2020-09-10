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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 10 сентября

Поздравьте тех, кто празднует именины 10 сентября
10 сентября
00:21 2020
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10 сентября День Ангела у Александра, Алексея, Анатолия, Анны, Арсения, Афанасия, Василия, Вениамина, Георгия, Григория, Дениса, Ефима, Захара, Ивана, Игнатия, Иллариона, Иосифа, Леонтия, Лукьяна, Макара, Моисея, Николая, Павла, Сергея, Степана, Сусанны, Фёдора.

Целеустремленность и уверенность в своих силах – главные качества рожденных в этот день. Они прекрасно знают, чего хотят от жизни, на что могут рассчитывать в той или иной ситуации. Смелые по натуре, они с достоинством проходят сквозь любые жизненные испытания, вынося бесценный опыт из любых неприятностей, хотя Вселенная благосклонна к именинникам 9 сентября и нечасто испытывает их на прочность. Очень творческие личности, они с легкостью находят применение всем своим талантам, причём умеют прекрасно их монетизировать. Они всегда реально оценивают сегодняшний день и себя в нем, а в отношении будущего всегда настроены оптимистично.

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