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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон обещает провести необычную избирательную кампанию

Игорь Додон обещает провести необычную избирательную кампанию
09 сентября
23:26 2020
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Кандидат на должность президента заявил, что не будет использовать рекламные панно, служебную машину и не будет участвовать в предвыборных дебатах. Додон будет ближе к людям. Об этом он заявил в ходе специального выпуска на телеканале “Primul in Moldova”.

«Думаю, что когда люди сталкиваются с засухой, думают о пандемии, как решить проблемы, рекламные панно неуместны. Мы их не будем использовать. Мы пойдем по всем районам, в течение мандата я был в них по два-три раза, и теперь, во время кампании, буду говорить с людьми. Минимум 10-15 встреч в день, разговоры с людьми, обычные брошюры», – заявил президент.

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