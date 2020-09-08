Луна в Близнецах. Если решили сменить место работы – самое время

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 9 сентября?

Энергетически день достаточно теплый. Прекрасное время для заключения разного рода договоров, для получения необходимой информации. Очень важно в этот день воздерживаться от эмоциональных взрывов, потому события, где такие реакции возможны, лучше обойти стороной. Оцените свои запланированные расходы, вероятнее всего, вы внесете коррективы, сделав их более экономичными. Если есть предложение отправиться в командировку или в путешествие, не отказывайтесь, так как и дорога будет легкой, и время проведете интересно и с пользой. Если решили сменить место работы – самое время.

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