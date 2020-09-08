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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 сентября 40556 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 сентября 40556 зараженных
08 сентября
21:46 2020
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К вечеру 8 сентября в Молдове зарегистрирован 501 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2513, из них первичных – 2297, а повторных 216.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 40556 человек.

Из 501 нового случая на сегодняшний день 23 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 9, медсестры – 12, вспомогательный персонал – 2.

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