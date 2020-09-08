В течение прошедшего дня, 8 сентября, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 75-летняя женщина из района Хынчешть, 37-летний мужчина из Приднестровья, 80-летний мужчина из Сорокского района, 77-летний мужчина из Приднестровья, 70-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Окницкого района, 66-летний мужчина из Приднестровья, 81-летний мужчина из муниципия Бельцы, 83-летняя женщина из Дондюшанского района, 63-летняя женщина из Единецкого района, 71-летний мужчина из Кагульского района, 51-летняя женщина из Бричанского района, 72-летняя женщина из муниципия Комрат. На вечер 7 сентября 28962 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1087 человек умерли от инфекции.

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