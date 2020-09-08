Одежда, сшитая из такой ткани, сама будет подстраиваться под размер конкретного человека

Волокно, созданное специалистами Гарвардской школы инженерных и прикладных наук, напоминает шерсть и способно запоминать форму и изменять ее под действием определенных факторов.

Ткань изготовлена на основе кератина – это белковое вещество входит в состав волос и ногтей. Получили кератин из отходов камвольного производства – остатков ангорской шерсти.

По мнению авторов исследования, если будет налажено производство нового волокна, это позволит уменьшить отходы тканей, образующиеся при пошиве одежды, сообщает Knife.media.

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