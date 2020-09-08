Поддержка социальной политики; поддержка реального сектора экономики, в частности сельского хозяйства; эффективное управление ситуацией, вызванной пандемией; обеспечение демократического, прозрачного и справедливого избирательного процесса. Таковы основные принципы, на которых будет основана деятельность законодательного собрания в последующие месяцы, говорится в сообщении для прессы ПСРМ.

На заседании фракции ПСРМ, в работе которой принял участие и президент страны Игорь Додон, принято решение поддержать пакет законопроектов, который призван поддержать фермеров, пострадавших от засухи в этом году. Этот пакет предусматривает субсидирование процентов по ссудам, полученным фермерами, субсидирование за счет НДС земельного налога и других платежей, связанных с заработной платой, что означает дополнительную поддержку фермеров в размере 110 миллионов леев. Будет также поддержано введение моратория на налоговые проверки фермеров до конца этого года. Депутаты-социалисты также решили вместе с представителями правительства разработать новый пакет поддержки фермеров на 2021 год.

Депутаты ПСРМ приветствовали предложение главы государства об увеличении единовременного пособия для получателей пенсий и социальных выплат с ежемесячным доходом до 3000 леев – с 700 до 900 леев.

«Единоразовую поддержку получат более 600 тысяч человек в начале октября – это является свидетельством того, что мы действуем для людей», – сказал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. В этом контексте также шла речь о поддержке в холодный период года, которая поможет людям с низкими доходами.

Фракция ПСРМ также обсудила вопросы возобновления учебного процесса с 1 сентября. Было отмечено, что в условиях пандемии все школы страны возобновили учебу.

В заключение депутаты-социалисты затронули тему президентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Парламентарии подчеркнули важность обеспечения справедливого, свободного, максимально прозрачного избирательного процесса.

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