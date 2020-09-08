Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал заявления о “вмешательстве извне” в выборы в Молдове

«Председатель Европейской народной партии Дональд Туск потребовал у ЛДПМ, ППДП и ПДС срочно объединиться вокруг единого кандидата, намекая на Санду. Посол ЕС Петер Михалко потребовал обеспечить условия для голосования диаспоры, намекая на новые участки в ЕС. Посол США Дерек Хоган заявил, что Молдове нужны честные люди у власти. Намек тонкий: нынешние не честные. Майя честная. Шор не даст соврать. Майя Санду выразила озабоченность, что молдаване из Приднестровья участвуют в выборах. Ну, вы поняли: участвовать должны только молдаване из ЕС. Также она сказала, что США только ей выдадут Плахотнюка! Вместе все эти граждане выразили опасение по поводу возможного вмешательства извне в молдавские выборы. Интересно, о ком это они?» – с явной иронией спрашивает Цырдя.

aif.md

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