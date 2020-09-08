Парламент ратифицирует Меморандум между Молдовой и Европейским союзом о макрофинансовой помощи в размере до 100 млн евро. Комиссия по экономике, бюджету и финансам предложит парламентариям рассмотреть документ в ходе пленарного заседания. Меморандум содержит шесть условий в таких областях как деловой климат, управление, борьба с коррупцией и управление общественными финансами. Кредит будет предоставлен в течение 12 месяцев. Выделение первого транша не сопровождается условиями, а второй зависит от внедрения положений Меморандума. Кредит предоставляется на 15 лет, а процентная ставка зависит от стоимости финансовых ресурсов, которые Европейская комиссия занимает на международных рынках.

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