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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Российский препарат доказал действенность против коронавируса

Российский препарат доказал действенность против коронавируса
08 сентября
12:51 2020
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Смертность уменьшается в пять раз

Это может стать прорывом в борьбе с коронавирусом. Произведенный в России препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для лечения тяжелых поражений легких, доказал эффективность при лечении коронавируса.

Он был испытан в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сыктывкара. Пациентам дважды в день назначали получасовые ингаляции с сурфактантом-БЛ. У всех больных отмечалось существенное улучшение состояния, иногда уже на третьи сутки.

Мировая статистика свидетельствует, что тяжелая форма коронавирусной инфекции развивается всего у пяти процентов пациентов, для подавляющего большинства из них это заканчивается смертью. Но после того, как в лечении попробовали применять сурфактант-БЛ, число летальных исходов снизилось в пять раз, пишут «Известия».

Клинические испытания продолжаются, но уже понятно, что в борьбе с опасной инфекцией может быть сделан огромный шаг вперед.    

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