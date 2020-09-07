Луна в Тельце. День мудрости и самопознания

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 8 сентября?

День мудрости и самопознания. Пока Луна ещё в Тельце, можете спокойно заниматься укреплением своего благосостояния, финансовые вопросы решаются на ура. Время благоприятствует дорогим покупкам для дома.

В этот день стоит набраться терпения, ведь любые советы и комментарии ваших поступков и действий со стороны друзей, коллег или просто окружающих нужно будет воспринимать спокойно. Не нужно никому ничего доказывать, просто попробуйте сквозь призму сделанных вам замечаний оценить объективно свои поступки. Знания, полученные в этот день, останутся с вами надолго, потому читайте, изучайте что-то новое, освежите багаж своих знаний.

Читайте также: Глоба предсказала представителям 3 знаков зодиака счастливые перемены в судьбе

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

Какие 5 знаков зодиака всегда вызывают зависть окружающих

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни

Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм