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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 сентября 28578 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 сентября 28578 излечившихся
07 сентября
18:26 2020
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На сегодняшний день в стране 28578 человек прошли лечение и 1074 умерли от инфекции COVID-19. На 7 сентября в Молдове подтверждено 40055 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 580 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1278  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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