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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ победила на местных выборах в с. Тырнова

ПСРМ победила на местных выборах в с. Тырнова
07 сентября
11:41 2020
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Партия социалистов сообщила о победе в первом туре кандидата от ПСРМ на должность мэра с. Тырнова Дондюшанского района, набравшего свыше 80%.

«Очень хороший результат нашего коллеги Виктора Бодорина вновь демонстрирует, что у социалистов качественные люди, профессионалы, с большим уровнем доверия людей нашей страны. ПСРМ остается формированием с самой большой народной поддержкой. Доверие и поддержка социалистов отмечаются благодаря тому, что мы партия для людей, для страны. Пока некоторые занимаются политикой в социальных сетях, ПСРМ постоянно рядом с людьми, чтобы выслушивать их и предлагать решения», – говорится в сообщении для прессы партии социалистов.

По данным ЦИК, в ком. Тырнова из 1396 избирателей – участников голосования 1003 сделали свой выбор в пользу кандидата ПСРМ Виктора Бодорина.

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