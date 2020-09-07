Партия социалистов сообщила о победе в первом туре кандидата от ПСРМ на должность мэра с. Тырнова Дондюшанского района, набравшего свыше 80%.

«Очень хороший результат нашего коллеги Виктора Бодорина вновь демонстрирует, что у социалистов качественные люди, профессионалы, с большим уровнем доверия людей нашей страны. ПСРМ остается формированием с самой большой народной поддержкой. Доверие и поддержка социалистов отмечаются благодаря тому, что мы партия для людей, для страны. Пока некоторые занимаются политикой в социальных сетях, ПСРМ постоянно рядом с людьми, чтобы выслушивать их и предлагать решения», – говорится в сообщении для прессы партии социалистов.

По данным ЦИК, в ком. Тырнова из 1396 избирателей – участников голосования 1003 сделали свой выбор в пользу кандидата ПСРМ Виктора Бодорина.

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