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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Румынии обещает помощь селам Молдовы

06 сентября
23:21 2020
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Румынский премьер-министр Людовик Орбан заявил, что его страна в любом случае, при любом правительстве в Кишиневе будет поддерживать европейский путь Республики Молдова, сообщает агентство Инфотаг.

Премьер очень сомневается в том, что власти соседней страны хотят у себя «подлинной демократии», «свободной экономики» и «европейских ценностей». Поэтому в Бухаресте не намерены каким-либо образом помогать центральной власти Республики Молдова, а переходят к поддержке на местном уровне: районных центров, коммун и сел. «Реальность такова, что путь Бессарабии в ЕС проходит через Румынию, и этот путь должен быть пройден при поддержке Румынии», – считает Орбан.

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