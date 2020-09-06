Воскресенье, 6 сентября 2020, 01:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ напомнил о себе

06 сентября
23:21 2020
Версия для печати

Кандидат на должность президента, председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ потребовал от ЦИКа исключить президента из предвыборной гонки. Основанием он посчитал слова Игоря Додона о том, что его «избирательный штаб работает уже в течение нескольких месяцев», а сам он пока даже не объявил об участии в выборах. Киртоакэ полагает: работа штаба «до начала предвыборной кампании является незаконной». Весьма странный вывод. Председателю Либеральной партии стоило бы почитать специализированную литературу, например, российскую или американскую. Тогда бы он обнаружил, что рекомендуется создавать предвыборный штаб кандидата как минимум за два месяца до предвыборной кампании. И самое главное – в законодательстве этот момент никак не регулируется. В свое время председатель Партии коммунистов Владимир Воронин любил повторять: «Вчера мы выиграли парламентские выборы, с сегодняшнего дня готовимся к новым».

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,55+0,24%
EUR19,61+0,30%
GBP21,96+0,12%
UAH0,60+0,24%
RON4,03+0,02%
RUB0,22+0,22%

Курсы валют в MDL на 06.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд