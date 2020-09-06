Кандидат на должность президента, председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ потребовал от ЦИКа исключить президента из предвыборной гонки. Основанием он посчитал слова Игоря Додона о том, что его «избирательный штаб работает уже в течение нескольких месяцев», а сам он пока даже не объявил об участии в выборах. Киртоакэ полагает: работа штаба «до начала предвыборной кампании является незаконной». Весьма странный вывод. Председателю Либеральной партии стоило бы почитать специализированную литературу, например, российскую или американскую. Тогда бы он обнаружил, что рекомендуется создавать предвыборный штаб кандидата как минимум за два месяца до предвыборной кампании. И самое главное – в законодательстве этот момент никак не регулируется. В свое время председатель Партии коммунистов Владимир Воронин любил повторять: «Вчера мы выиграли парламентские выборы, с сегодняшнего дня готовимся к новым».

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни