Воскресенье, 6 сентября 2020, 13:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Фуркулицэ: Несмотря на тяжелый год, власти помогли пенсионерам

Фуркулицэ: Несмотря на тяжелый год, власти помогли пенсионерам
06 сентября
12:31 2020
Версия для печати

Пенсии и социальные пособия, уровень которых ниже 3000 леев, будут проиндексированы в этом году совокупно на 8,1%

Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отмечает, что, даже, несмотря на чрезвычайно сложный из-за коронавируса и засухи год, правительство нашло возможность поддержать самых уязвимых жителей нашей страны.  «Простые подсчеты показывают, что для тех, чья пенсия ниже 3000 леев, а это бо′льшая часть бенефициаров, увеличение правительством единовременной помощи с 700 леев до 900 эквивалентно индексации пенсии на 3,3%, если учитывать и 1,07% индексации с 1 октября. Впервые в этом году пенсии индексируются дважды. Если добавить апрельскую индексацию – 4,8% – суммарный показатель составляет более 8%, – отметил он.  Фуркулицэ напомнил, что в начале октября по 900 леев получат более 660 тысяч человек. Несколько сотен тысяч получили по 700 леев помощи в начале 2020-го. Ни одно другое правительство не предоставляло пенсионерам единовременное пособие дважды в год, подчеркнул лидер фракции ПСРМ. «Повторюсь: это самая большая предоставленная правительством пенсионерам помощь, несмотря на чрезвычайно сложный из-за пандемии коронавируса и беспрецедентной засухи год», – подытожил он. 

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,550,00%
GBP21,95+0,08%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 06.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд