Дональд Туск примеряет роль куратора ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС
Председатель Народной Европейской партии(НЕП) Дональд Туск обратился с призывом к лидерам ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС об объединении усилий на президентских выборах нынешнего года, сообщает hotnews.md.
«Я бы хотел выразить поддержку партиям НЕП в Молдове-ЛДПМ, Платформе ДА и ПДС- в этот период. НЕП очень ценит единство и сотрудничество, которое вы продемонстрировали, вопреки различиям, во время избирательных кампаний последних лет. Сегодня, в этот ключевой момент, необходимо остаться на этом пути и семья НЕП предоставит и в дальнейшем свою полную политическую поддержку», – написал в письме Туск.
В послании также открытым текстом говорится, что НЕП предоставит поддержку единому кандидату.
«Мы должны действовать как единая команда и забыть о различиях и амбициях ради молдавского народа», – говорится в письме председателя НЕП.
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