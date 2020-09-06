Председатель Народной Европейской партии(НЕП) Дональд Туск обратился с призывом к лидерам ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС об объединении усилий на президентских выборах нынешнего года, сообщает hotnews.md.

«Я бы хотел выразить поддержку партиям НЕП в Молдове-ЛДПМ, Платформе ДА и ПДС- в этот период. НЕП очень ценит единство и сотрудничество, которое вы продемонстрировали, вопреки различиям, во время избирательных кампаний последних лет. Сегодня, в этот ключевой момент, необходимо остаться на этом пути и семья НЕП предоставит и в дальнейшем свою полную политическую поддержку», – написал в письме Туск.

В послании также открытым текстом говорится, что НЕП предоставит поддержку единому кандидату.

«Мы должны действовать как единая команда и забыть о различиях и амбициях ради молдавского народа», – говорится в письме председателя НЕП.

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