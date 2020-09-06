Воскресенье, 6 сентября 2020, 13:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Дональд Туск примеряет роль куратора ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС

Дональд Туск примеряет роль куратора ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС
06 сентября
12:31 2020
Версия для печати

Председатель Народной Европейской партии(НЕП) Дональд Туск обратился с призывом к лидерам ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС об объединении усилий на президентских выборах нынешнего года, сообщает hotnews.md. 

«Я бы хотел выразить поддержку партиям НЕП в Молдове-ЛДПМ, Платформе ДА и ПДС- в этот период. НЕП очень ценит единство и сотрудничество, которое вы продемонстрировали, вопреки различиям, во время избирательных кампаний последних лет. Сегодня, в этот ключевой момент, необходимо остаться на этом пути и семья НЕП предоставит и в дальнейшем свою полную политическую поддержку», – написал в письме Туск.

В послании также открытым текстом говорится, что НЕП предоставит поддержку единому кандидату.

«Мы должны действовать как единая команда и забыть о различиях и амбициях ради молдавского народа», – говорится в письме председателя НЕП.

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,550,00%
GBP21,95+0,08%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 06.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд