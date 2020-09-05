Луна в Тельце. Проведите этот день в удовольствиях!

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 6 сентября?

День стабильный, как и сам Телец. А еще этот знак отличается настойчивостью и усердием. Так как Тельца ещё называют золотым, любые финансовые операции и сделки будут успешными. Операции с ценными бумагами, сделки с недвижимостью также будут доходными и результативными. Несмотря на убывающую Луну, энергия вас еще переполняет, и вы способны на многое, но уже появляется стойкое желание расслабиться, побездельничать, отдохнуть с друзьями в каком-нибудь милом и уютном местечке. Воскресенье как раз к этому располагает. Проведите этот день в удовольствиях!

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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